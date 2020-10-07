Под Рязанью в РФ горит склад боеприпасов. Слышны взрывы, идет эвакуация населения

Жителей эвакуируют из более 10 близлежащих населенных пунктов в радиусе 5 км.

На территории расформированной воинской части в селе Шелемишево под Рязанью 7 октября произошло возгорание склада, где остались списанные боеприпасы.

Об этом сообщают Известия.

"Пожар охватил бывший полигон. По всей видимости, взрываются неразорвавшиеся боеприпасы, пострадавших нет", – говорится в сообщении.

В радиусе 50 км от места пожара объявлена эвакуация. Слышны взрывы боеприпасов.

"Пожар начался на заброшенных складах расформированной ракетно-артиллерийской части. Стоят они в поселке Шелемишево, горит сильно. Местные говорят, что слышат разрывы боеприпасов – ередварительно, они остались в помещениях. Прямо сейчас в радиусе 50 километров эвакуируют жителей", – говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

Часть жителей уже покинули Шелемишево, но некоторые категорически отказываются оставлять населенный пункт. Предполагают, что причиной пожара стало возгорание травы, от которого огонь перекинулся на склады.

"Взрывы на артиллерийском складе под Рязанью не утихают. По сообщениям Минобороны, огонь на склад боеприпасов перекинулся с загоревшейся травы", – сообщает Telegram-канал Mash.

Как передает Интерфакс со ссылкой на МЧС России, жителей эвакуируют как минимум из 10 близлежащих населенных пунктов в радиусе 5 км. МЧС РФ привело в готовность самолет Ил-76 для тушения пожара.

"Проводится эвакуация жителей из более 10 близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров", – говорится в сообщении

Telegram-канал Mash со ссылкой на минобороны РФ передает, что пострадавших от пожара, по предварительным данным, нет.

" Пострадавших, по предварительным данным, нет. Огонь тушат, угрозы ближайшим селам и деревням нет", – говорится в сообщении.

Напомним, 30 сентября на территории Луганской области начались масштабные лесные пожары. Сгорело более 9 тысяч гектаров леса. По фактам пожаров начаты уголовные производства.

В Офисе президента Украины требуют установить причины масштабного пожара в Луганской области и призывают правительство оперативно и без бюрократии оказать помощь пострадавшим.