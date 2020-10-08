"Шпионские страсти": Пашинян уволил директора главной Спецслужбы Армении

Президент Армении Армен Саркисян уволил главу Службы национальной безопасности Аргишти Кярамяна, удовлетворив таким образом предложение премьер-министра Никола Пашиняна.

Такой указ опубликовали на сайте президента Армении в четверг, 8 октября.

"По предложению премьер-министра в соответствии с частью 1 статьи 133 Конституции, а также частью 1 статьи 4.1 Закона "Об органах национальной безопасности" освободить Аргишти Кярамяна от должности директора Службы национальной безопасности Республики Армения", – написано в указе Саркисяна.

Причины увольнения директора спецслужбы не сообщаются. Таким образом, назначенный на этот пост 5-го мая 2020 года, Аргишти Кярамян не проработал руководителем Службы национальной безопасности и пол года. Следующим указом Саркисяна на освободившуюся должность главы СНБ временно назначен заместитель уволенного Кярамяна – Микаэл Амбарцумян.

Напомним, всего за несколько часов до этого указа, премьер Армении Никола Пашинян написал у себя в Facebook, что на передовой в Карабахе ходят агитаторы, которые вполне успешно убеждают армянских солдат совершить госизмену и предать родину.

"Несколько дней назад я получил сигнал тревоги, что некоторые люди пошли на одну из линий фронта и убедили воюющих солдат, что "Никол продал земли, что это на самом деле условная война, они привели вас сюда и посадили в мясорубку, чтобы убить, чтобы соглашение не было видно. Что нет смысла удерживать позиции. По некоторым данным, уговоры, даже приказы солдат вынуждали их оставить некоторые боевые позиции врагу", – заявил Пашинян.

Премьер-министр также заявил, что по его поручению Службой национальной безопасности начато расследование, в результате которого в Ереване был оперативно найден и арестован один из ключевых оперативников, житель Степанакерта.

События Нагорном Карабахе развиваются стремительно. Более подробно о ситуации в непризнанной республике за по состоянию на утро четверга, 8 октября можно узнать здесь.