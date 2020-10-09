Китай присоединился к международному механизму для вакцинации от коронавируса

Участниками COVAX являются почти 170 стран, но без США и России.

КНР официально присоединился к международному механизму COVAX Facility, призванному обеспечить равный доступ к вакцинам от коронавируса, сообщило Reuters.

"Китай и Глобальный альянс Gavi подписали соглашение об официальном присоединении к COVAX. Это важный шаг, который сделал Китай в рамках данных обещаний сделать вакцину от COVID-19 общественным благом для всего мира", – говорится в заявлении МИД КНР.

Reuters отмечает, Китай долгое время оставался в стороне от COVAX. Изменить свою позицию ему пришлось из-за того, что начаты переговоры с ВОЗ о проведении оценки китайской вакцины для международного использования. Это также происходит на фоне международной критики по поводу того, как Пекин борется с пандемией.

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В заявлении МИД нет подробностей об уровне поддержки, которую Пекин предоставит COVAX, хотя президент Си Цзиньпин в мае обещал выделить $2 млрд в течение следующих двух лет на борьбу с пандемией.

Напомним, COVAX направлен ​​на поставку не менее 2 млрд доз вакцин к концу 2021 года.

Китай присоединяется к 168 странам, которые уже заявили о своем участии в COVAX, в том числе 76 богатым странам. Но ни США, ни Россия к программе не присоединились.

COVAX совместно возглавляют Gavi, ВОЗ и Коалиция за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям (CEPI). Он нацелен на то, чтобы национальные правительства не накапливали вакцины, а сосредоточили внимание на первоочередной вакцинации людей с самым высоким риском в каждой стране.

В Китае сейчас четыре вакцины находятся на завершающей стадии клинических испытаний. Две разработаны поддерживаемой государством China National Biotec Group (CNBG), а две – Sinovac Biotech и CanSino Biologics.

Этими вакцинами уже сделаны прививки сотням тысяч представителям групп высокого риска.

Напомним, Украина рассчитывает получить партию вакцин в рамках партнерства с международным механизмом COVAX. "COVAX – это глобальная инициатива доступа к вакцине, там четко прописано, что вакцину получат 20% населения – около 8 млн доз для Украины", – уточнил Максим Степанов.