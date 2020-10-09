Центр мира в 21 веке будет здесь: Губернатор края хочет видеть Хабаровск столицей России

По словам Михаила Дегтярева это произойдет через 20-30 лет, если прекратится отток населения, и будут решены инфраструктурные проблемы.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что через 20-30 лет Хабаровск станет столицей России, если прекратится отток населения и будут решены инфраструктурные проблемы. По его мнению, именно Дальний восток в это время станет мировым геополитическим и экономическим центром.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Учитывая, что в этой части мира основные процессы будут происходить геополитические, основные центры роста экономики здесь, то, надо полагать, исторически центр России переедет сюда. Я уверен, что через лет 20-30 здесь будет столица. Только не Дальнего Востока, какого-то там округа. А России. И это неизбежный процесс", – сказал Дегтярев.

Он добавил, что мысль о переносе столицы РФ в Хабаровск была одной из причин, почему он согласился возглавить регион после ареста и отставки губернатора Сергея Фургала.

"Центр мира в 21 веке будет в этой части полушария, то есть на востоке. Для меня это очевидно, и когда президент пригласил на работу, я ни секунды не думал. Я в первый раз говорю, что у меня промелькнуло, а промелькнуло – там будущее. Спасибо, Владимир Владимирович (Путин), я полетел", – добавил Дегтярев.

Он признал, что Хабаровск может стать столицей, только если будет к этому " физически готов", поэтому необходимо срочно заняться благоустройством города, дорожной инфраструктурой и решение проблем жителей.

"Поэтому, кто отсюда уезжает – ваши квартиры и дома займем с удовольствием. Будем дальше расстраивать Хабаровск и обустраивать Хабаровский край", – сказал Дегтярев.

Еще одним преимуществом Хабаровска по сравнению с Москвой он назвал 300 солнечных дней в году.

"Я в шоке в приятном. Потому что последние 10 лет я живу в Москве преимущественно. И света белого не вижу. Я вообще забыл, что такое солнце. Здесь я балдею. Я сегодня шел пешком и много хожу, и опять солнце. На дворе октябрь – тепло, хорошо. То есть, климат идеальный", – сказал Дегтярев.

Напомним, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля в Хабаровске по обвинению в причастности к организации убийств бизнесменов в 2004-2005 годах.

Простесты в его поддержку проходят каждые выходные, начиная с 11 июля. Тысячи людей недовольных задержанием Фургала выходят на шествия в Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре и Биробиджане.