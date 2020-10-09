Куба открывается для туристов: власти страны заявили, что сдержали "вторую волну"

"Остров Свободы" был закрыт для международного туризма в течение последнего полугода.

Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус сообщил, что с 12 октября 13 из 16 кубинских провинций откроются для иностранных туристов.

В то же время, останутся закрытыми провинции Санкти-Спиритус и Сьего-де-Авила, а также столица Кубы Гавана, хотя, как передает "Интерфакс", по оценкам премьера, она смогла сдержать "вторую волну" Covid-19 введением строгих ограничений, включая комендантский час.

Об этом политик сообщил в ходе "круглого стола", заседание которого транслировалось по всей стране. Марреро Крус заявил, что снятие ограничений стало возможным благодаря установлению ситуации "новой нормальности" а также в результате успехов по сдерживанию распространения коронавируса в стране.

Таким образом, с понедельника, 12 октября для туристов будет доступен самый популярный курорт Кубы – Варадеро, который, как и основная территория страны, оставался закрытым для зарубежных гостей с марта.

Премьер отметил, что по прилету туристы будут обязаны заполнить "декларацию здоровья", и сделать ПЦР-тест, а во время нахождения на острове состояние их здоровья будут отслеживать медики по месту жительства.

По словам президента Кубы Мигель Диас-Канель, принимавшего участие в обсуждении, уровень смертности от Covid-19 продолжает снижаться, а страна "доказала, что научилась жить с коронавирусом, сдержав вторую волну инфекции лучше, чем первую".

Нормальная экономическая и социальная жизнь, по прогнозу кубинского лидера, уже сейчас может возобновиться при сохранении таких мер, как масочный режим и дистанцирование.

Напомним, в пятницу, 9 октября Румыния закрыла авиасообщение с Украиной, поскольку та попала в перечень стран "желтой зоны" по эпидемиологической опасности.