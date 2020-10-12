Нобелевскую премию по экономике получат изобретатели новых форм аукционов

Пол Р. Милгром и Роберт Вилсон стали победителями "за совершенствование теории аукционов и изобретения новых форматов аукционов".

12 октября на странице Нобелевского комитета в Twitter сообщили, что лауреатами Нобелевской премии по экономике в 2020 году стали Пол Р. Милгром и Роберт Вилсон. Награду они получат "за совершенствование теории аукционов и изобретения новых форматов аукционов".

Члены Нобелевского комитета считают, что мужчины не просто охарактеризовали как работают аукционы и объяснили поведение участников торгов, но и изобрели совершенно новые форматы аукционов, выгодные покупателям, продавцам и плательщикам налогов по всему миру.

Официальная церемония награждения состоится в день смерти Альфреда Нобеля в Стокгольме 10 декабря 2020 года. В этом году церемонию проведут в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

Напомним, в этом году премию по физике присудили за исследования черных дыр, по химии - за редактирование генома, по медицине - за открытие вируса гепатита С, по литературе - за "безошибочный литературный голос", а премию в области мира - за борьбу с голодом.