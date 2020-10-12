Трое погибших. В России молодой парень расстрелял автобус и скрылся в лесу

В Нижегородской области Российской Федерации, возле поселка Большеорловское молодой человек на остановке общественного транспорта обстрелял из охотничьего ружья автобус и убежал в лес. В результате инцидента погибли трое мужчин, еще три женщины получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

Три пострадавшие женщины были госпитализированы, две из них находятся в тяжелом состоянии. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев сообщает, что злоумышленник, по-видимому, готовился к нападению, потому что заранее ждал автобус возле остановки.

Журналисты также обнародовали ориентировку на стрелявшего.

"Подозревается Монахов Данил Михайлович, 06.06.2002 года, при себе имеет два охотничьих гладкоствольных ружья и около 40 патронов. Может передвигаться на автомобиле Kia Ceed белого цвета, Kia Spectra серебряного цвета. Скрылся в сторону лесного массива", – указывается в сообщении.

Также сообщается, что по предварительным данным, одна из жертв стрелка – его бабушка.

Напомним, в Николаеве пассажир маршрутки открыл огонь из пистолета по водителю за то, что тот якобы не отдал ему сдачу после оплаты за проезд. Шофер не растерялся и задержал стрелка, после чего дождался приезда полиции.