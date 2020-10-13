Белорусская оппозиционерка Колесникова отказалась встречаться с Лукашенко в СИЗО

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова отказалась встречаться с Александром Лукашенко во время его визита в СИЗО КГБ, несмотря на то, что ее приглашали принять участие во встрече. Об этом рассказал ее адвокат Александр Пыльченко в эфире Эхо Москвы.

По его словам, в тюрьму к Колесниковой приезжали двое мужчин и предложили ей пообщаться с Лукашенко.

"Мария — такая креативная девушка, видно, их немножко напугала. Сказала: "Ну чего сейчас общаться, полтора месяца назад мы предлагали все это остановить, сейчас все в тюрьме или выдворены из страны. К тому же вы не представились, хватит, меня уже повозили по Беларуси около полутора суток, и я не знала, где нахожусь. Вот когда будут представляться люди, скажут, кто они и куда везут, чтобы я не боялась ехать". Сказала, что сейчас в Жодино в изоляторе ей спокойнее, чем ездить с незнакомыми людьми", – рассказал Пыльченко.

После у этого у Колесниковой спросили, каким она видит свое будущее. Она ответила, что собирается либо просидеть пять лет в тюрьме до следующих выборов, либо провести за решеткой полтора года — столько в Беларуси сидят политзаключенные, или же дождаться, когда вся ситуация в стране поменяется.

Напомним, в субботу, 10 октября, Александр Лукашенко посетил СИЗО КГБ, где провел встречу с находящимися там представителями белорусской оппозиции.

После этого, двум белорусским оппозиционерам, директору IT-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и политологу, члену инициативной группы незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико Юрию Воскресенскому, изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.