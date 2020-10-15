В США студенты специально заражались COVID-19, чтобы получить деньги за плазму крови

В городе Рексберге, где находится университет, зарегистрирован один из самых высоких показателей заболеваемости коронавирусом в США.

В США студенты одного из университетов якобы намеренно заражаются коронавирусом, чтобы получить деньги за плазму крови с антителами. Частный религиозный Университет Бригама Янга в штате Айдахо проверяет информацию о том, что их студенты делали это, сообщает Wamc.

В заявлении учебного заведения говорится, что руководство университета "глубоко обеспокоено данными о том, что отдельные лица намеренно пытались заразить самих себя и других коронавирусом".

"Студенты, которые будут уличены в преднамеренном заражении вирусом других или себя, будут немедленно исключены из университета без права восстановления. Невнимание к своему здоровью и безопасности неизбежно приведет к заболеваниям и смертям среди нас", – говорится в сообщении.

New York Post отмечает, что рядом с учебным заведением находятся две точки приема плазмы. В одном из них добровольцам предлагают 100 долларов за сдачу крови, в другом – 200 долларов. При этом сдавать кровь можно несколько раз подряд, пока в ней остаются антитела.

Издание отмечает, что в городе Рексберге, где находится этот университет, зарегистрирован один из самых высоких показателей заболеваемости коронавирусом в США: 122,6 случая на 100 тысяч жителей.

Ранее сообщалось, что в Алабаме, США, молодые люди устраивают вечеринки, куда приглашают больных COVID-19. Первый посетитель, который заразится, получает денежный приз. Местные власти обещали прекратить такие мероприятия.

Ранее в США умер 30-летний пациент, подхвативший коронавирус на СOVID-вечеринке в Техасе. Он считал, что коронавируса на самом деле нет.