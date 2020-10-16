В Кремле отреагировали на опрос Зеленского по Будапештскому меморандуму

Кремль готов реагировать на инициативы Киева по выполнению минских договоренностей, но не на планы обсуждения гарантий Будапештского меморандума.

В Кремле заявили, что готовы вести переговоры с Украиной только в рамках Минских соглашений, а не Будапештского меморандума. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНИАН.

"Кремль готов реагировать на инициативы Украины по реализации Минских договоренностей. Вот это то, что с нашей точки зрения очень нужно для украинского народа", – сказал Песков на вопрос, как в РФ отреагируют на возможную инициативу Украины поднять на международном уровне вопрос о гарантиях безопасности по Будапештскому меморандуму.

На повторный вопрос, готов ли Кремль вернуться к Будапештскому меморандуму, Песков заявил: "Я все сказал, что хотел сказать по этой теме".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение в день местных выборов, 25 октября, всеукраинского опроса по важным для страны темам. Один из вопросов звучит так: "Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?".

Будапештский меморандум подписали в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания. Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон стали гарантами независимости и территориальной целостности Украины.