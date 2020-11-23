Вакцина AstraZeneca продемонстрировала среднюю эффективность 70%

Разработчики утверждают, что британская вакцина должна быть намного дешевле конкурентов и проще в применении.

Вакцина-кандидат AZD1222, разработанная британской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и в Бразилии (20 тыс. волонтеров) показала среднюю эффективность 70%.

Вакцины, разработанные Pfizer и Moderna, показали более высокую эффективность – 95% защиту. Однако вакцина AZD1222 должная быть намного дешевле ($4–5 за дозу при не менее $20-25 у конкурентов), она может храниться при не тяжелых условиях охлаждения (2–8 градусов Цельсия) в течение не менее шести месяцев и применяться в существующих медицинских учреждениях. Для сравнения – вакцина Moderna должна храниться при температуре не выше минус 20 градусов и не больше месяца.

Испытания проводились в двух вариантах введения AZD1222. В первом испытуемым вводили две полные дозы с интервалом в 1 месяц. Эффективность составила 62%. Во втором варианте сначала вводили половину дозы, а через месяц полную. Эффективность составила 90%. Почему так произошло, пока непонятно.

Вакцина показывает защиту от коронавируса через 14 суток после получения двух доз. Она хорошо переносится пациентами при обоих режимах дозирования.

Разработали вакцину ученые в Оксфордском университете за 10 месяцев. Правительство Великобритании предварительно заказало 100 млн доз.

Сейчас в Великобритании готовы к отправке 4 млн доз. Однако сперва вакцину должны одобрить регулирующие органы. Отмечается, что это произойдет в ближайшие недели. Запрос будет подаваться для разрешение вакцинации в чрезвычайных условиях, как поступают сейчас и с другими вакцинами до завершения полного цикла испытаний.

Напомним, 17 ноября министр здравоохранения США пообещал помочь улучшить контакты украинского Минздрава с компаниями Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и Novavax, которые разрабатывают вакцины от COVID-19.

Американская компания Pfizer и их немецкие коллеги из BioNTec заявили, что последние результаты тестирования показывают 95% эффективность их вакцины. Директор BioNTech уверен, что благодаря препарату темпы передачи коронавируса от человека к человеку могут сократиться на 50%.

До этого компания Moderna завила, что их вакцина показала 94,5% эффективности против COVID-19.