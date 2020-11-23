Жена Ефремова после почти 20 лет брака подает на развод, – СМИ

По словам друга артиста, решение уже принято, теперь развод – вопрос времени.

Супруга российского актера Михаила Ефремова Софья Кругликова после почти 20 лет брака решила подать на развод.

Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на близкого друга артиста, его фамилия не уточняется.

По словам друга артиста, решение уже принято, теперь развод – вопрос времени.

"Для Миши, конечно, это станет ударом, актом предательства", – сказал он, добавив, что Ефремов "просто сойдет с ума и потеряет остатки веры в себя".

На вопрос, почему пятая жена артиста решилась на развод, если Ефремов находится в колонии и не живет с семьей, он пояснил, что тут есть эмоции и холодный расчет. По словам источника, Кругликова не смогла простить мужу измену с 36-летней актрисой Дарьей Белоусовой.

Кроме того, пока Ефремов отбывает срок в тюрьме, имущество легче поделить.

"Если собрать все накопления, недвижимость и прочее, набежит очень приличная сумма. Десятки, если не сотни миллионов рублей. Сейчас все это находится во владении Софьи", – пояснил собеседник издания.

В свою очередь Софья Кругликова не стала комментировать РИА Новости сообщения СМИ о разводе.

Отметим, Софья Кругликова родила Ефремову троих детей: две дочери и сына (всего у артиста 6 детей). 48-летняя Кругликова глубоко религиозный человек. В мае 2016 года Софья и Михаил обвенчались в церкви.

Напомним, вечером 8 июня около 23:00 в центре Москвы российский актер Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП. Водитель фургона, в который влетел Ефремов, 53-летний сотрудник службы доставки Сергей Захаров, умер в больнице. В начале сентября Ефремов признал вину в смертельном ДТП.

Утром 8 сентября в суде Ефремова признали виновным и приговорили к 8 годам лишения свободы. Ефремов заявил, что не согласен с приговором суда и хочет его пересмотра.

22 октября Мосгорсуд смягчил Ефремову приговор по делу о смертельном ДТП. Ему предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет.

Отбывать наказание Ефремов будет в исправительной колонии №4 (ИК-4) в поселке Алексеевка.

20 ноября в России возбудили уголовные дела против трех лжесвидетелей по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова.