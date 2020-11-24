Создатели вакцины от COVID-19 "Спутник V" утверждают, что ее эффективность возросла до 95%

Предыдущий промежуточный анализ результатов исследования якобы показывал 91,4% эффективности препарата.

На официальном сайте вакцины "Спутник V" появилось сообщение, согласно которому ее эффективность против коронавируса возросла до 95%. Такие данные ученые, по их словам, получили в ходе третьей фазы испытаний.

"Предварительные данные по добровольцам на 42-й день после первой инъекции (эквивалентен 21-му дню после второй инъекции), когда добровольцами уже сформирован устойчивый иммунный ответ, показывают эффективность вакцины выше 95%", — сообщают создатели "Спутника V".

Промежуточный анализ, проведенный исследователями на 28-й день после первой инъекции, якобы показал 91,4% эффективности препарата.

На официальном сайте вакцины "Спутник V", которую разработчики называют "первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса", утверждается, что в ее клинических испытаниях участвуют более 40 тыс. добровольцев. Вторую инъекцию препарата получили более 19 тыс. человек. На текущий момент "Ступник V" тестируют в ОАЭ, Индии, Венесуэле и Беларуси.

Исследователи сообщили, что непредвиденных побочных эффектов не выявили, однако "у некоторых добровольцев были кратковременные нежелательные явления, такие как боль в месте введения вакцины, гриппоподобный синдром, включающий повышение температуры, слабость, утомляемость и головную боль".

Отметим, 11 ноября появилась информация о том, что в России трое медиков заразились коронавирусом после вакцинации "Спутником V".

Напомним, 11 августа, Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против COVID-19, а одна из его дочерей уже проверила вакцину на себе. Уже на следующий день президент Филиппин Родриго Дутерте принял предложение Москвы о поставке в его страну вакцины против коронавируса "Спутник V", и отметил, что готов стать первым подопытным: "Когда вакцина прибудет, я сделаю себе инъекцию публично. Экспериментируйте на мне, все нормально".

В США отказались от помощи России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.

Главным преимуществом российской вакцины перед западными препаратами в Российском фонде прямых инвестиций назвали ее стоимость.