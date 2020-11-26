"Путин при помощи соцсетей пытается развалить Европу в существующем виде", - Данилов

По словам секретаря СНБО, соцсети выигрывают борьбу за умы граждан у классических СМИ и давно превратились в инструмент спецслужб.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отвечая на вопрос "несут ли российские соцсети угрозу нацбезопасности Украины?" в интервью Фокусу рассказал, что сейчас соцсети превратились в инструменты в руках спецслужб. По его словам, Путин с их помощью пытается развалить нынешнее устройство Европы.

"Когда социальные сети были в условно ограниченном состоянии как средство локального общения — одна ситуация. Теперь они полноценные СМИ, при помощи которых можно вести мощные информационные кампании, что несет риски иного порядка. Классические СМИ проигрывают — у социальных сетей другая скорость, аргументация, это уже инструмент в руках специальных служб. В этом случае задача Путина понятна: развалить Европу в существующем виде", — сказал Данилов.

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Секретарь СНБО Данилов о карантине, проблеме КСУ, предательстве России и независимости Ичкерии

Он добавил, что Путин посягает на Польшу, страны Балтийского полуострова и мечтает вернуть влияние на все страны бывшего и социалистического лагеря.

На вопрос журналистки Фокуса "есть ли мониторинг пользователей?" Данилов сказал, что "не обо всех вещах можно говорить публично".

"Мониторинг пользователей может вести любой, у кого есть для этого инструменты. Аппарат СНБО не занимается мониторингом той или иной персоны, этим могут заниматься спецслужбы", — добавил секретарь СНБО.

Полную версию интервью Алексея Данилова Фокусу можно прочитать по этой ссылке.

Напомним, недавно Александр Лукашенко заявил, что в Киеве и под Варшавой американские спецслужбы создали свои центры и "качают всю планету" через интернет и современные технологии. Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на эти слова мемом в Twitter.