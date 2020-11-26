"Недружественный шаг". Минск анонсировал санкции против украинских чиновников

В Беларуси недовольны тем, что Украина присоединилась к санкциям Евросоюза.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей сообщил, что Минск планирует ввести санкции против украинских чиновников. Об этом сообщает БелТА.

Он назвал "недружественным шагом" присоединение Украины к санкциям Европейского союза.

"Мы не можем расценивать данный шаг иначе как абсолютно недружественный шаг и попытку вмешательства во внутренние дела Беларуси", — сообщил белорусский министр.

По словам Макея, Минск уже готовит "ответные меры" в отношении Киева.

"На первоначальном этапе мы также подготовили санкционный список в отношении официальных лиц Украины. Будем смотреть, как события будут развиваться дальше. Мы не будем оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства", – сказал он.

Белорусский министр говорит, что Украина "не является для Беларуси эталоном по правам человека"

"Мы считаем, (Украина, – ред.) не может в данной ситуации выступать ментором или учителем по отношению к Беларуси. Когда они говорят, что заботятся о благе страны или народа Беларуси, это тем более вызывает удивление. Они заявили, что поставили все отношения на паузу, что надо оказывать давление, чтобы пришла истина в их понимании демократии. При этом они присоединяются к санкциями против Беларуси", – заявил Макей.

В октябре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина присоединится к введенным ЕС санкциям против Беларуси и рассмотрит вопрос о присоединении к новым санкциям после того, как их введет Евросоюз.

В начале ноября Европейский союз официально ввел персональные санкции против Александра Лукашенко. В свою очередь Лукашенко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за позицию Киева по протестам в Беларуси и пригрозил ввести санкции.