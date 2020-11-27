Новые санкции и расследование убийств активистов: Европарламент принял резолюцию по Беларуси

Евродепутаты осудили убийство минского активиста Романа Бондаренко.

В четверг, 26 ноября, в Европарламенте был принят проект резолюции относительно нарушения прав человека в Беларуси, в частности, убийства Романа Бондаренко и других активистов. Текст резолюции опубликован на сайте ведомства.

За резолюцию проголосовали 613 евродепутатов, 41 – "против", 35 – воздержались.

Отмечается, что евродепутаты осудили убийство Бондаренко и потребовали "быстрого, тщательного, беспристрастного и независимого" расследования его смерти, а также других связанных с протестами смертей – Александра Тарайковского, Александра Вихря, Артема Парукова, Геннадия Шутова и Константина Шишмакова.

Депутаты призвали Евросоюз поддержать международное расследование преступлений, совершенных "режимом Лукашенко" против народа Беларуси.

Кроме того, документ содержит призыв к полному замораживанию переводов средств ЕС для белорусского правительства и контролируемых государством проектов, включая займы Европейского инвестиционного банка, ЕБРР и других.

Также резолюция поддерживает работу над третьим пакетом санкций, направленных на фирмы и олигархов, имеющих связи с Лукашенко.

Напомним, 17 сентября Европейский парламент принял резолюцию, в которой отказался признавать избрание Александра Лукашенко президентом Беларуси. Европейские законодатели также потребовали освобождения Марии Колесниковой и всех политзаключенных, и выразили поддержку Светлане Тихановской и Координационному совету оппозиции Беларуси.