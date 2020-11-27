Опубликовано последнее прижизненное видео Диего Марадоны

На кадрах видно, как футболист с трудом держится на ногах.

В интернете опубликовано видео, на котором незадолго до смерти был запечатлен футболист Диего Марадона. Короткий ролик был снят соседкой футболиста из окна дома.

На кадрах видно, как Марадона, прихрамывая и держась за руки сопровождающих, прогуливается. Маленький сын автора видео, держа футбольный мяч, говорит "привет, Диего!". В ответ он машет мальчику рукой, а тот говорит матери, что с ним поздоровался "сам Марадона".

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Тем временем аргентинский журналист Луис Вентура рассказал о финансовых проблемах Марадоны перед смертью. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По его словам, у спортсмена почти ничего не осталось, а умер он в бедности. Репортер также отметил, что у Марадоны почти все украли, а остальное он отдал сам.

Единственным источником дохода аргентинца, как уточнил Вентура, в последние годы была небольшая зарплата в клубе "Химнасия", который он тренировал.

Диего Марадона умер в среду, 25 ноября, на 61-м году жизни. У него случился сердечный приступ. На прощании с аргентинским футболистом Диего Марадоной ожидают не менее миллиона человек. Адвокат Диего Марадоны Матиас Морла требует расследовать обстоятельства смерти легендарного футболиста.