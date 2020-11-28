Строительство "Северного потока-2" возобновится в декабре, – компания Nord Stream-2 AG

Речь идет о планах достроить небольшой участок в германских водах.

Компания Nord Stream-2 AG планирует возобновить остановленное год назад строительство газопровода "Северный поток -2" уже 5 декабря.

Об этом сообщает немецкая радиостанция NDR со ссылкой на представителя компании.

"Мы планируем возобновить работы по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии в этом году", – сообщили в компании Nord Stream-2 AG.

Речь идет о планах достроить небольшой участок в германских водах.

"На данном этапе план предусматривает укладку отрезка в 2,6 км на каждой из ветвей газопровода", – отметили в Nord Stream-2 AG.

Напомним, "Северный поток – 2" построен на 93%, его строительство приостановлено с конца 2019 года после отказа швейцарской Allseas от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Все другие иностранные компании оказались предоставить свои суда для укладки труб. России пришлось срочно модернизировать оборудование "Академика Черского" и привести его на Балтику с Дальнего Востока.

Теперь же США угрожают санкциями не только строительным компаниям, но и сервисным (страховым, сертифицирующим и т.п.), которые оказывают услуги при строительстве газопровода. В их число попала и DNV GL.

1 сентября канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия намерена добиться завершения строительства газопровода, несмотря на давление со стороны Соединенных Штатов.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что газопровод "Северный поток — 2" будет достроен до конца, несмотря на позицию США, но точная дата пока неизвестна.

В ноябре большинство депутатов немецкого парламента отказались голосовать за предложенную партией "Альтернатива для Германии" инициативу в поддержку проекта "Северный поток -2".