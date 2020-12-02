Волна заражений коронавирусом пошла на спад - везде, кроме США, Бразилии и Турции

За все время пандемии в мире заразились 63,79 млн человек.

Американский университет Джонса Хопкинса сообщает, что по миру волна заражений коронавирусом идет на спад, но высокий рост числа больных COVID-19 остается в США, высокий скачок зафиксирован в Бразилии, передает ТАСС.

В США за последние сутки выявлено более 182 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, что стало пятым по величине показателем за все время пандемии. Всего в стране 13,71 млн инфицированных и 270,5 тысяч умерших.

В Бразилии за сутки выявили почти 51 тысяч заразившихся, средний показатель заболеваемости достиг уровня первой половины сентября. Всего зарегистрировано 6,38 млн случаев COVID-19 и 173,8 тысяч смертей.

До 4,5 тысяч заразившихся в сутки регистрируют в Турции. Официальная статистика сообщает о 500 тысяч инфицированных в стране, по информации Университета Джонса Хопкинса их число достигает 668 тысяч.

Стабильно высоким остается суточный прирост заразившихся в Канаде, где ежедневно фиксируют около 6 тысяч новых случаев.

Всего, по подсчетам университета, за все время пандемии заразились 63,79 млн человек, почти 1,48 млн умерли.

Отметим, ранее ученые выяснили, как коронавирус проникает в мозг. Также недавно стало известно, что некоторые жидкости для полоскания рта могут убить COVID-19 за 30 секунд и меньше.

Исследователи назвали и ТОП-4 ранних симптома коронавируса. Среди них — боль в животе, усталость, спутанность сознания и конъюнктивит.