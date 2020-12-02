Осужденного за ДТП Ефремова отправили в колонию

Актер будет находиться 15 суток на карантине.

Осужденный за смертельное ДТП российский актер Михаил Ефремов отправлен для отбывания наказания в одну из колоний в Белгородской области. Об этом сообщает Интерфакс.

По прибытии он будет помещен в карантинное отделение на срок до 15 суток, где с осужденными проводятся "профилактические, психолого-педагогические, медицинские, информационные и режимные мероприятия".

"По окончании карантина специальная комиссия рассматривает вопрос о трудоустройстве каждого осужденного, прибывшего в учреждение для отбывания наказания, с учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности, а также исходя из наличия рабочих мест", — говорится в пресс-релизе.

Напомним, вечером 8 июня около 23:00 в центре Москвы российский актер Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП. Водитель фургона, в который влетел Ефремов, 53-летний сотрудник службы доставки Сергей Захаров, умер в больнице. В начале сентября Ефремов признал вину в смертельном ДТП.

Утром 8 сентября в суде Ефремова признали виновным и приговорили к 8 годам лишения свободы. Ефремов заявил, что не согласен с приговором суда и хочет его пересмотра.

22 октября Мосгорсуд смягчил Ефремову приговор по делу о смертельном ДТП. Ему предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет.