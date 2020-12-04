В Кремле назвали нецелесообразными разговоры о признании "ЛДНР"

Дмитрий Песков вновь говорит, что Киев затягивает выполнение Минских договоренностей.

В Кремле считают нецелесообразными дискуссии о признании так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"В данном случае какие-то эвентуальные рассуждения считаем нецелесообразными, это первое. Сказать можно только одно – что, конечно, затягивание Киевом выполнения условий Минских договоренностей… будет лишь дальше усложнять ситуацию в плане этих двух самопровозглашенных республик", – заявил Песков.

Ранее сообщалось, что Украина вместе с партнерами сорвала попытку России легитимизировать оккупантов Донбасса, использовав для этого формат Арриa Совета безопасности ООН.

После чего в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе заявили, что действия России, направленные на легализацию "ДНР" и "ЛНР" на международных политических площадках, свидетельствуют о намерении Кремля признать независимость данных территорий в одностороннем порядке.