В Кремле назвали нецелесообразными разговоры о признании "ЛДНР"
Дмитрий Песков вновь говорит, что Киев затягивает выполнение Минских договоренностей.
В Кремле считают нецелесообразными дискуссии о признании так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".
"В данном случае какие-то эвентуальные рассуждения считаем нецелесообразными, это первое. Сказать можно только одно – что, конечно, затягивание Киевом выполнения условий Минских договоренностей… будет лишь дальше усложнять ситуацию в плане этих двух самопровозглашенных республик", – заявил Песков.
Ранее сообщалось, что Украина вместе с партнерами сорвала попытку России легитимизировать оккупантов Донбасса, использовав для этого формат Арриa Совета безопасности ООН.
После чего в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе заявили, что действия России, направленные на легализацию "ДНР" и "ЛНР" на международных политических площадках, свидетельствуют о намерении Кремля признать независимость данных территорий в одностороннем порядке.