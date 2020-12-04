Песков: Россия будет "терпеливо" доводить Турции позицию Москвы по Крыму

Спикер главы Кремля признал, что у России и Турции диаметрально противоположные точки зрения по крымскому вопросу.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков признал, что у Турции и России существуют серьезные разногласия по вопросу принадлежности Крыма. Точки зрения сторон он назвал "диаметрально противоположными".

Об этом сообщает ТАСС.

Как известно, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу по итогам встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Турция поддерживает Украину в инициативе проведения переговоров по деоккупации Крыма.

Песков сказал, что Россия будет "весьма терпеливо и последовательно" доводить свою позицию до своих "турецких друзей".

При этом он повторил традиционное заявление представителей российской власти, что вопрос принадлежности полуострова "не может обсуждаться".

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что надеется, что Турция будет играть значительную роль в работе Крымской платформы и решении вопроса деоккупации Крыма.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, подтвердил, что Турция не признает незаконную аннексию Крыма Россией и поддерживает территориальную целостность Украины. Он добавил, что считает Украину ключевой страной, способной обеспечить стабильность и безопасность Турции.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября представил в ООН концепцию международной Крымской платформы и предложил международным партнерам присоединиться к этой инициативе, чтобы объединить усилия для деоккупации Крыма.