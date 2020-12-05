Это не "гражданский конфликт". В Ватикане напомнили росСМИ суть происходящего на Донбассе

Власти РФ упорно называют ситуацию на Востоке Украины "гражданским конфликтом" и отрицают прямое участие в нем России.

Ватикан обычно воздерживается от публичных обвинений сторон, вовлеченных в конфликты. "Но это не означает, что мы принимаем толкование заинтересованной стороны. Святой Престол также не считает правильным называть конфликт на Востоке Украины гражданским", – об этом сказал в интервью российскому информагентству ТАСС секретарь Ватикана по взаимоотношениям с государствами (министр иностранных дел) Пол Ричард Галлахер.

По его словам, Ватикан полностью поддерживает имплементацию договоренностей об урегулировании на Донбассе.

Гражданским конфликтом в практике международных отношений называется конфликт между гражданами одного государства, это форма разрешения накопившихся социальных противоречий внутри государства.

Власти РФ упорно называют ситуацию на Востоке Украины "гражданским конфликтом" и отрицают прямое участие в нем России, которое происходит в различных формах и неоднократно было задокументировано Украиной и международными организациями.

Несмотря на это, ряд западных аналитических центров фактически придерживаются российской трактовки. Так Программа данных о конфликтах Уппсальского университета в Швеции считает, что Украина уже седьмой год воюет с "Объединенной армией Новороссии". Данные Программы используют исследователи войн во всем мире, на их основании составляются аналитические записки для западных политиков.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский говорил, что на Донбассе – гражданский конфликт. Но он подчеркнул, что Россия поддерживает одну сторону конфликта и если бы не это, то конфликт уже бы урегулировали. "Спровоцировала и организовала его Россия, с одной стороны. А с другой стороны тоже не все было благополучно", – пояснял он.