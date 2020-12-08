В Иране задержали причастных к убийству физика-ядерщика Фахризаде

Спецслужбы Ирана готовят ответную операцию, чтобы отомстить заказчикам и организаторам убийства ученого.

Помощник председателя парламента страны по международным вопросам Хосейн Амир Абдоллахиан сообщил, что иранские спецслужбы задержали несколько человек по подозрению в убийстве физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом он сообщил в интервью иранскому телеканалу Al-Alam.

"Некоторые лица, причастные к этому преступлению, были идентифицированы службами безопасности и арестованы, теперь уже не смогут скрыться от правосудия", – сказал Абдоллахиан.

Он заявил, что к убийству мог быть причастен Израиль, добавив, что страна "сыграла свою роль".

По его словам, властям Ирана известны организаторы и заказчики этого преступления.

"Теперь я могу сказать, что те, кто заказал исполнение этого преступления, определены, и нет никаких сомнений в том, что они получат достойный ответ", – говорит Абдоллахиан. Он также добавил, что спецслужбы Ирана готовят ответную операцию.

Напомним, что один из создателей ядерной программы Ирана, работающий при Минобороны Ирана высокопоставленный ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде в пятницу, 27 ноября был убит под Тегераном. Согласно показаниям очевидцев, машина Фахризаде подверглась нападению сначала в результате взрыва, а затем двух террористических групп, которые обстреляли автомобиль, двигаясь в противоположном к ее направлении. Убийство ﻿Фахризаде было совершено с помощью пулемета, который был установлен в автомобиле и управлялся дистанционно.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что к убийству иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде может быть причастен Израиль, и назвал произошедшее "актом государственного террора".