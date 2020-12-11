Оппозиция в Беларуси создала "Народное посольство" в Украине и ряде других стран

Оппозиционеры режиму Лукашенко в ряде европейских стран открывает "Народные посольства", которые представлять интересы демократической Беларуси.

В Украине, Великобритании, Германии, Литве, Словении, Франции и в ряде других стран открываются «Народные посольства», которые призваны защищать права и интересы белорусов за границей, сообщается на официальном сайте оппозиции.

Также представители белорусов зарубежья заявили о нелегитимности Консультационных советов белорусов зарубежья, Министерства иностранных дел и посольств Республики Беларусь.

Функции, которые призваны выполнять «Народные посольства»:

Информирование общественности о ситуации в Беларуси. Налаживание и поддержание контактов с государственными органами, общественными объединениями, профсоюзами, деловыми, научными и культурными кругами за рубежом. Защита прав и интересов белорусов, помощь вынужденным покинуть страну.

В заявлении добавили, что решение о создании «Народных посольств» принималось представителями белорусской диаспоры на основании Всемирного конгресса беларусов и поддерживается Национальным лидером Светланой Тихановской и Народным антикризисным управлением.

Напомним, что с 21 декабря Беларусь приняла решение закрыть наземную границу на выезд из-за коронавируса. В то же время украинцам, которым необходимо лечение или операция, пропускать через закрытую границу будут. А 7 декабря на голосовании Генассамблеи ООН Беларусь не поддержала Украину и проголосовала против резолюции.