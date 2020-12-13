"Мы вынуждены действовать". В Германии вводят "жесткий" локдаун на новогодние праздники

В стране закроют большинство магазинов, школы и детские сады. На рождественские праздники разрешили встречи в узком семейном кругу с участием не более пяти человек.

Власти Германии на фоне сложной ситуации с коронавирусом решили ввести с 16 декабря жесткий локдаун, который будет действовать как минимум до 10 января. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мы вынуждены действовать и действуем сейчас", — сказала канцлер Германии Ангела Меркель.

В период локдауна будут закрыты большинство магазинов, за исключением продовольственных и тех, которые продают товары повседневного спроса. Также останутся открытыми аптеки и банки, АЗС. Не будут во время локдауна работать парикмахерские, салоны красоты и другие подобные предприятия сферы услуг.

Дети дошкольного и школьного возраста уже с 16 декабря должны оставаться дома. Чтобы сделать возможным уход за детьми, предприятиям советуют предлагать сотрудникам работать из дома. Также правительство рекомендует компаниям по возможности объявить каникулы на время локдауна. В то же время правительство решило расширить финансовую помощь предприятиям.

На рождественские праздники (24-26 декабря) разрешили встречи в узком семейном кругу с участием не более пяти человек без учета детей до 14 лет. Богослужения в храмах разрешат, но с соблюдением гигиенических мероприятий, а также при условии предварительной записи. Также запретят продажу пиротехники.

По состоянию на 13 декабря, в Германии зафиксировано 1 млн 320 тысяч 592 случая коронавируса. Умер 22 тысячи 171 человек. Вылечились – 957 тысяч 500. За сутки зафиксировано 21 тысяча 792 новых случая.

Динамика суточной заболеваемости в Германии

На заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна в Украине с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал этот жесткий карантин "зимними каникулами ради безопасности".

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в начале января количество новых случаев заражения коронавирусом может составлять 20-25 тысяч в сутки.