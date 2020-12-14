Летающие инспекторы. В Польше используют дроны для контроля качества воздуха из печей

Дроны проверяют, что горит в печах жителей Познаня. Если используется сырье, не соответствующее экологическим требованиям – житель получит штраф.

В польском Познани инспекторы по охране окружающей среды используют дроны для контроля качества воздуха. Об этом сообщает Telewizja Polska.

Эксперты говорят, что только в Познани ежегодно умирает до 700 человек от болезней, связанных с смогом. Поэтому город уделяет все больше внимания контролю над тем, что жители сжигают в своих печах. Когда в печи попадают не те отходы – реагирует муниципальная полиция.

"Инспекторы здесь вряд ли пощадят. Очень редко можно получить предупреждение. В таких случаях мы применяем самые высокие штрафы в размере 500 злотых", – сказал представитель городской гвардии Познани Пшемыслав Пивецкий.

Во время отопительного сезона в Познани проводится до двух тысяч таких проверок. Это инициатива самих жителей Познани, которые решили выделить деньги на эту задачу в общественном бюджете.

"По ожиданиям жителей, мы чаще проводили проверки после сумерек, в часы, когда печи чаще всего зажигают", — поясняет Пшемыслав Сурдык из Департамента развития и охраны окружающей среды мэрии Познани.

Датчик, прикрепленный к дрону, позволяет обнаруживать химические соединения в выхлопных газах, выходящих из дымохода.

В Познани впервые за текущий отопительный сезон была превышена концентрация вредных частиц PM10, поэтому в понедельник было запрещено использование дровяных каминов, изразцовых печей и угольных котлов, не соответствующих экологических требованиям.

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Какая ситуация с качеством воздуха в Киеве?

Столица Украины часто оказывается в топе мира по уровню загрязнения воздуха. Сегодня Киев находится на 17 месте, согласно данным сайта IQ Air. Предельно допустимой нормой для условно "чистого" воздуха является – 50 единиц, а в среднем в столице Украины фиксируют 105 единиц. По уровню загрязнения воздуха Киев оказался на 17-ом месте рейтинга.

Несмотря на существующие исследования, связывающие повышенную смертность от коронавируса и загрязнение воздуха, поздняя осень 2020-го мало чем отличается от того, что происходило в Киеве годом ранее. Горожане жалуются на невозможность проветрить свои квартиры или погулять на свежем воздухе. При этом украинцы отмечают, что причиной проблем с воздухом могут быть не только автомобили, но и твердотопливные котлы в частных домах и "буржуйки" в различных гаражных кооперативах и подобных "организациях".

Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям подтверждает, что основным источником загрязнения города является автотранспорт – 85% вредных выбросов. В Центральной геофизической обсерватории (ЦГО), которая в Украине фиксирует состояние воздуха, сообщили, что не знают, какими датчиками измеряются показатели загрязнения воздуха на портале IQ Air, по какой методике размещаются датчики и по какой методике обобщаются эти данные.

"Известно, что уровень загрязнения и индекс качества атмосферного воздуха компанией IQ Air определяются по одной примеси – мелкодисперсной пыли. ЦГО не наблюдает за загрязнением атмосферного воздуха мелкодисперсной пылью. ЦГО определяет в атмосферном воздухе содержание общей пыли", – сообщили в ведомстве.

Как мы уже рассказывали ранее, с 2018 года власти Киева обещают внедрить муниципальную систему мониторинга качества воздуха, но ее до сих пор нет. Фокус пытался понять, что происходит с и когда киевляне смогут дышать спокойно.