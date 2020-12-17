Суд запретил проводить кремацию Марадоны, чтобы сохранить его ДНК

После смерти футболиста начался процесс по распределению его наследства. Кроме пяти признанных детей, еще 7 человек называют его своим отцом.

Аргентинский суд запретил в ближайшее время кремировать тело легендарного футболиста Диего Марадоны, чтобы иметь возможность взять его ДНК, которое может понадобиться в деле об установлении его отцовства.

Об этом сообщает Reuters.

После смерти футболиста начался процесс по распределению его наследства, на которое претендуют 16 человек.

Официально признанными детьми футболиста считаются 5 человек. Четверо из них живут в Аргентине (сын и три дочери), и еще один сын в Италии, которого Марадона не признавал 30 лет.

Также есть еще 7 человек, которые называют Марадону своим отцом.

Одна из них, 25 летняя Магали Гил, заявила, что два года назад узнала, что приходится биологической дочерью футболиста, и обратилась в суд, чтобы провести исследование.

Также, наследство Марадоны хотят получить четыре его сестры.

Несмотря на то, что адвокат Марадоны заявлял, что образцы его ДНК уже существуют, суд вынес решение пока не проводить кремацию.

Напомним, Диего Марадона умер в среду, 25 ноября, на 61-м году жизни. У него случился сердечный приступ. Незадолго до смерти он перенес операцию на мозге: ему удалили тромб.

Аргентинский футболист не оставил завещания, потому 16 наследников спортсмена начали бороться за его наследство, которое оценивается в 37 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно 40,5 миллиона евро.

Отметим, Фокус подготовил большой обзор о жизни и смерти Диего Марадоны, лучшего футболиста ХХ века.