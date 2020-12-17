Путин об отношении к Эрдогану: Хвостом не виляет, он мужчина

Российский лидер признался, что имеет разногласия с президентом Турции по ряду вопросов.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал о своих взаимоотношениях с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Российский лидер, в частности, отметил, что у него есть некоторые разногласия с президентом Турции.

"У нас вот с Эргоданом расходятся мнения на некоторые вопросы. Может быть, (у нас) иногда даже противоположные взгляды. Но это человек, который держит слово. Мужчина. Он хвостом не виляет, идет до конца", – сказал Путин.

Путин отметил, что это хорошо, так как поведение Эрдогана прогнозируемо.

"Это очень важно для того, чтобы понять, с кем имеешь дело", – сказал Путин.

Касаясь ситуации в Нагорном Карабахе, Путин сказал, что позиция Турции основана на том, что они отстаивают азербайджанские территории.

"Но мы договорились, что боевые действия прекращаются и все останавливаются на тех позициях, на которых они были. Там возникает много вопросов, связанных с инфраструктурой…", – сказал Путин.

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Напомним, спикер президента РФ Дмитрий Песков признал, что у Турции и России существуют серьезные разногласия по вопросу принадлежности Крыма. Точки зрения сторон он назвал "диаметрально противоположными".