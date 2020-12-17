Путин назвал Байдена опытным политиком

В Кремле проинформировали, что на ближайшее время телефонный разговор Путина с Байденом не планировался.

Президент России Владимир Путин уже после окончания своей ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов кремлевского пула, высказался об избранном президенте США Джо Байдене.

На вопрос журналиста, какие отношения он прогнозирует с новым американским президентом, Путин ответил, что в новой администрации будет много людей, с которыми ему приходилось работать в прошлом.

"Он (Байден) человек опытный, всю жизнь в политике. Но, как говорится, короля делает свита. Претендентов на ключевые должности много, мы с ними работали… Посмотрим", – сказал Путин.

При этом, российский лидер выразил надежду, что администрация во главе с Байденом с уважением отнесется к интересам Евросоюза, и не будет давить на европейских партнеров при достройке трубопровода Северный поток-2.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста, также проинформировал, что на ближайшее время телефонный разговор Путина с Байденом не планировался, однако он может быть оперативно согласован.

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Напомним, 15 декабря стало известно об окончательной победе Джо Байдена на президентских выборах. Он набрал 302 голоса выборщиков, оставив позади своего соперника, действующего главу государства Дональда Трампа. Согласно американскому избирательному законодательству, для победы на выборах президента кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков. Путин поздравил Байдена с победой.