Грозит пожизненное: в России предъявили обвинение нацгвардейцу Маркиву

Недавно итальянский суд оправдал украинского нацгвардейца.

Следственный комитет России предъявил нацгвардейцу Виталию Маркиву обвинение в убийстве. Недавно итальянский суд оправдал украинца по этому делу.

Об этом говорится в сообщении на сайте Следкома РФ.

По версии российского следствия, Маркив 25 мая 2014 года под Славянскомна Донбассе якобы передал командованию для нанесения артиллерийского удара координаты российского гражданина Андрея Миронова, итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли и французского журналиста Вильяма Рогуелона.

Следком утверждает, что они следовали в направлении ж/д переезда поселка Андреевка, а Маркив якобы открыл огонь из автомата Калашникова, чтобы помешать им покинуть местность до обстрела.

"В результате спровоцированного Маркивым артиллерийского удара не участвующие в вооруженном противостоянии Миронов и Роккелли погибли, а Рогуелон получил ранения", – говорится в сообщении.

Также Маркива объявили в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Маркиву в России грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, Виталий Маркив был арестован в Италии в 2017 году. Он был единственным подозреваемым в убийстве итальянского репортера Андреа Роккелли.Обвинение утверждало, что украинец был в составе подразделения, находившегося на горе Карачун, откуда преднамеренно была обстреляна машина журналиста. 12 июля 2019 года итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам заключения.

3 ноября этого года миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу украинца. Маркив вернулся в Украину и восстановился на службе в Нацгвардии.

В начале декабря в Басманный районный суд Москвы поступило ходатайство о заочном аресте Виталия Маркива, обвиняемого по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).