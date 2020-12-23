США ввели санкции против ЦИК Беларуси и минского ОМОНа

Ограничения введены из-за "подрыва демократических процессов и институтов" в стране.

Минфин США ввел новые санкции против одного частного лица и четырех организаций из Беларуси из-за "подрыва демократических процессов и институтов" в стране. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

В санкционный список внесли первого замглавы МВД Беларуси Геннадия Казакевича, Центральную комиссию Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов, ГУВД Минска, минский отряд ОМОН и спецназ КГБ "Альфа".

В Минфине США уточнили, что Геннадий Казакевич отвечал за действия милиции, которая следовала политике Александра Лукашенко по жесткому подавлению демократических протестов в Беларуси.

"Белорусский народ постоянно стремится к мирному осуществлению своих основных демократических прав, и государство постоянно реагирует на это жестокими репрессиями", − сказал глава минфина США Стивен Мнучин.

Счета и имущество, принадлежащие или находящиеся под контролем лиц, подпавших под санкции, будут заморожены. Также запрещается предоставлять им средства, товары или услуги.

Напомним, в августе министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли политическое решение ввести новые санкции в отношении официальных лиц Беларуси, ответственных за применение насилия и нарушение прав человека.

В ноябре Европейский союз официально ввел персональные санкции против Александра Лукашенко. Великобритания и Канада также ввели персональные санкции против Александра Лукашенко