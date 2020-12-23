AstraZeneca подала заявку на регистрацию вакцины от COVID. Именно ее может получить Украина

Предварительные результаты исследований показывали 70% эффективности препарата AstraZeneca от коронавируса.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что создатели вакцины от коронавирусной инфекции AstraZeneca представили весь пакет необходимых данных касательно своего препарата британскому регулятору по лекарственным средствам. Об этом сообщает Reuters.

"Я рад сообщить, что вакцина AstraZeneca, разработанная здесь, в Великобритании, передала полный пакет данных для утверждения в Управление по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании (MHRA)", — сказал Хэнкок.

По его словам, это является следующим шагом для получения разрешения на распространение вакцины, которую производят, в том числе, в Великобритании.

Отметим, глава Центра общественного здоровья Украины заявлял, что наша страна по программе COVAX, вероятнее всего, получит именно вакцину AstraZeneca. Промежуточные результаты исследований в ноябре показывали, что ее эффективность составляет около 70%. Одной из причин почему в Украину могут поступить вакцины не от Pfizer/BioNTech и Moderna, которые показывают эффективность около 95%, является тот факт, что их нужно хранить при очень низкой температуре, ориентировочно -60/-80°C, а в Украине такие холодильники были непригодными для использования. Препарат AstraZeneсa, по заверениям создателей, не будет портиться при температуре от +2 до +8°C.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий сказал, что в рамках глобальной инициативе COVAX Украина должна получить первую партию вакцины (4 млн доз) примерно 1 марта нового года.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина получит вакцину от коронавируса в конце первого – начале второго квартала 2021 года.