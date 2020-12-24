Трамп наложил вето на военную помощь Украине и санкции против "Северного потока – 2"

Конгресс США может преодолеть вето президента еще до нового года.

Президент США Дональд Трамп наложил вето на законопроект о политике в области обороны (оборонный бюджет 2021 года). Среди прочего он предусматривает усиление санкций против российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток", введение санкций против Турции за покупку российских комплексов С-400 и военную помощь Украине на сумму 250 млн долларов.

Для преодоления вето Конгресс обеими палатами должен повторно принять закон не менее, чем двумя третями голосов. При первом голосовании число голосов "за" было даже больше.

Палата представителей выразила готовность голосовать 28 декабря, а Сенат – 29 декабря.

Последний раз заблокировать оборонный бюджет удалось президенту Бараку Обаме в 2015 году. Он это сделал из-за положений о тратах на операции и мерах, препятствующих вывозу заключенных из тюрьмы Гуантанамо. В итоге текст законопроекта был пересмотрен.

[ + – ] Как президенты США использовали свое право вето

Трамп заранее обещал ветировать законопроект, если в нем не будет отменена статья 230 закона о телекоммуникациях 1996 года, которая освобождает интернет-платформы от юридической ответственности за размещение пользовательского контента.

Представители интернет-отрасли выступают категорически против такой отмены, утверждая, что эта статья позволяет им осуществлять свою деятельность, не боясь огромного количества судебных исков.

Новые санкции против газопроводов предусматривают ограничительные меры за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

В оборонном бюджете на 2020 год США было заложено 300 млн долларов на повышение обороноспособности Украины, включая поставки Киеву летального оружия и усиление береговой охраны.