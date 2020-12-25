Российскому историку-расчленителю Соколову, убившему молодую любовницу, вынесли приговор

Прокуратура просила для подсудимого 15 лет, но судья озвучила другой срок

Бывшего преподавателя СПбГУ, экс-доцента, историка Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку Анастасию Ещенко, приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима. Такое решение вынесла судья Октябрьского районного суду Санкт-Петербурга Юлия Максименко, передает "Фонтанка".

Сторона обвинения просила для подсудимого 15 лет заключения. Однако суд, определяя степень наказания, принял во внимание ряд смягчающих обстоятельств: наличие у Соколова малолетних детей, положительные характеристики от коллег и друзей, пожилой возраст, общий вклад в науку и даже "длительную психотравмирующую ситуацию".

В последнем слове на суде расчленитель раскаялся в содеянном, попросив прощения у родителей своей жертвы, однако добавил:

"Я не только считаю, что должен быть наказан и заслуживаю этого, но и желаю быть наказанным, дабы искупить совершенное мною преступление. Но есть одно но: я хочу быть наказанным по справедливости, за то, что я совершил, а не за то, что мне вменили в вину в средствах массовой информации. Ряд падких на сенсацию журналистов сами выдумали преступление, которое бы хорошо продавалось: страшный садист, эдакий профессор Мориарти из рассказов о Шерлоке Холмсе и юная невинная девочка, которую убивают ради удовлетворения своих садистских комплексов".

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Мотивом преступления следствие считает ревность, о чем заявил и сам подозреваемый. Убийство произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. Сначала Соколов выстрелил в спящую Анастасию из обреза, а затем задушил. Чтобы избавиться от трупа, он решил его расчленить и утопить в реке Мойке, которая находится недалеко от его дома. Во время попытки спрятать на дне очередной пакет с частями тела доцента и поймали.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала: Соколов осознавал, что делал, и является абсолютно вменяемым.

Во время следственного эксперимента он пытался покончить с собой с помощью кортика, однако ему помешали это сделать.

Родители погибшей не стали предъявлять к историку-наполеоноведу гражданский иск и требовать финансовых компенсаций.

[ + – ] Родители убитой Анастасии Ещенко Фото: скриншот/YouTube

Кандидат исторических наук Олег Соколов считается специалистом по военной истории, а в частности истории наполеоновских войн. Он член научного совета Российского военно-исторического общества, в котором председательствует министр культуры РФ Владимир Мединский. Соколов считается одним из основоположников военно-исторической реконструкции в России. За научную и общественную деятельность награжден орденом Почетного легиона.

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Напомним, датский инженер и изобретатель Петер Мадсен, подозреваемый в убийстве шведской журналистки Ким Валль, дал частичные признательные показания. Он рассказал, что расчленил тело Валль на борту своей подводной лодки и сбросил части тела в море. В апреле 2018 года его приговорили к пожизненному заключению.