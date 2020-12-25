Лукашенко рассказал, как террористы тоннами везли оружие в Беларусь через Украину (видео)

Силовиков, которые провели задержание, белорусский президент приказал представить к государственным наградам

Спецслужбы Беларуси задержали группу террористов, которая завозила в страну оружие через Украину, передает "БелТА" со ссылкой на слова главы республики Александра Лукашенко.

Успехами силовиков он похвастался во время посещения городской детской инфекционной клинической больницы Минска

"Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину. И если бы ребята наши (я всех приказал к государственным наградам немедленно представить) их не накрыли, ох нам бы Новый год был", – заявил президент.

Он добавил, что задержанные "готовили теракты по всей стране" и уже начали их осуществлять, на чем и погорели.

"Чекисты с милицией проводили эту операцию. Ну просто молодцы! Слава богу, что задержали", – добавил Лукашенко и подчеркнул, что в стране пресечение подобной противоправной деятельности держится на жестком контроле.

"Есть несколько группировочек еще. Своих два-три, есть, оттуда присылают нам. Через Украину. Через Польшу, Литву сейчас очень сложно – границу закрыли наглухо. И с Украиной сейчас закрыли уже, мышь не проползет. Через Россию иногда проникают, у нас границы нет. Но уже не то".

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Николай Автухович, о котором упомянул Лукашенко, много раз критически высказывался в адрес белорусского президента и призывал политика уйти в отставку. Его обвиняют в терроризме и подозревают в ряде акций в Гродненской области: в поджоге дома и автомобиля милиционера в Волковыске, в подрыве припаркованной машины силовика в Гродно.

Напомним, Украина оказалась в числе стран, которые поддержали заявление ЕС о том, что белорусские выборы, состоявшиеся 9 августа, не были честными. В свою очередь Александр Лукашенко озвучил ряд обвинений в адрес Киева. В частности, на провластном митинге в Минске заявил, что Украина якобы "приказывает" провести новые выборы в Беларуси. У Зеленского сразу же отреагировали на такие слова.

Затем было заявление о том, что Украина сама дала повод для военного конфликта с Россией.

Тем временем в Украине, Великобритании, Германии, Литве, Словении, Франции и в ряде других стран открываются "Народные посольства", которые призваны защищать права и интересы белорусов за границей.