Азербайджан обвинил армян в нападении на их военных в Карабахе

В результате вооруженного столкновения якобы погибли шестеро армян и один азербайджанский солдат. Армяне утверждают, что никакого столкновения не было.

Министерство обороны Азербайджана на своем официальном сайте опубликовало заявление касательно того, что 27 декабря около 15:30 шестеро вооруженных армян якобы напали на военнослужащих Азербайджана.

"27 декабря около 15.30 незаконная армянская вооруженная группировка или оставшийся на территории отряд из шести остатков армянских вооруженных сил совершил нападение на подразделения Азербайджанской Армии в направлении села Агдам (Акаку) Ходжавендского района", — сообщили в Минобороны Азербайджана.

По их словам, в результате вооруженного столкновения якобы все шестеро армян погибли. Убили и одного из бойцов армии Азербайджана. Еще один азербайджанец якобы получил ранение. Ему оказали медицинскую помощь и доставили в медучреждение.

"Если подобный случай повторится, Азербайджанская Армия примет решительные меры", — заявили в силовом ведомстве Азербайджана.

В Минобороны непризнанной Республики Карабах ответили, что никакого нападения "армянской вооруженной группировки" не было.

"Как мы уже заявляли несколько часов назад, подтверждаем, что в течение всего вчерашнего дня и до этого момента ни одно подразделение Армии обороны Арцаха, ни один военнослужащий не принимал участия в каких-либо операциях, не было зафиксировано никаких чрезвычайных происшествий, не было сделано ни одного выстрела", — сообщили в министерстве.

Представители Нагорного Карабаха назвали заявление Азербайджана о "вооруженном столкновении", якобы произошедшем 27 декабря, "пропагандистской провокацией".

А на сайте Минобороны Армении подчеркнули, что режим прекращения огня соблюдается.

"Армянская сторона пытается получить дополнительную информацию, не исключая возможности того, что мы имеем дело с азербайджанской информационной провокацией", — сказано в заявлении.

Напомним, что в результате недавней войны между Арменией и Азербайджаном, семь районов Азербайджана вернулись под контроль Баку. Ранее эти районы, прилегающие к Нагорному Карабаху, были захвачены Арменией в ходе войны 1992–1994 годов.

Боевые действия велись с 27 сентября по 10 ноября 2020 года. Они были прекращены заключением соглашения, по которому в район введены миротворческие силы РФ и наблюдатели из Турции.

10 декабря во время военного "Парада победы" в Баку, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что столица Армении — Ереван — является исторической землей Азербайджана, а присутствовавший на параде президент Турции Реджеп Эрдоган добавил, что конфликт с Арменией еще не закончился.

12 декабря Министерство обороны Армении сообщило, что Азербайджан возобновил наступательные действия на юге Нагорного Карабаха. В Баку объяснили эту ситуацию проведением "антитеррористической операции".