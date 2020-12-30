"Что произойдет с COVID-19?". В ВОЗ рассказали, каким будет будущее коронавируса

В ВОЗ считают, что COVID суждено стать эндемическим, то есть распространенным на определенной местности. Он будет мутировать, однако люди научатся с ним жить.

Профессор Дэвид Хейманн, председательствующий в стратегической и технической консультативной группе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по инфекционным опасностям считает, что в будущем коронавирус станет эндемической болезнью, то есть такой, которая распространена на одной местности. Об этом рассказывает The Guardian.

"Судьба вируса — стать эндемическим, даже когда вакцины начнут внедряться в США и Великобритании. Судя по всему, SARS-CoV-2 станет эндемическим, как и четыре других коронавируса человека. Он будет продолжать мутировать по мере размножения в человеческих клетках, особенно в областях с более интенсивным распространением", — поделился Хейманн.

Однако, по словам эксперта, миру уже известны инструменты для спасения жизней, которые, в сочетании с хорошим здоровьем, позволят научиться жить с коронавирусом.

Майкл Райан, исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, согласен с тем, что коронавирус станет эндемическим.

"Вероятный сценарий состоит в том, что COVID станет еще одним эндемическим вирусом, который останется в некоторой степени угрозой, но угрозой очень низкого уровня в контексте эффективной глобальной программы вакцинации", — считает Райян.

По словам представителя ВОЗ, существование вакцины даже с очень высокой эффективностью не гарантирует полное устранение или искоренение заболевания. Он отметил, что первоочередной задачей вакцины является спасение жизней и защита тех, кто находится в группе риска, а уже позже они найдут способ избавиться от этого вируса.

Также Райян добавил, что следующая всемирная пандемия может стать более серьезной.

Отметим, в недавнем видеообращении глобальный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что "пандемия коронавируса не будет последней" в нашей истории, а "эпидемии являются фактом жизни".

Согласно данным ресурса Worldometers.info, по состоянию на утро 30 декабря 2020 года в мире зафиксировано более 82,39 млн случаев заражения коронавирусом. Из них закончились летально почти 1,8 млн.

Напомним, Специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ уже разработали План вакцинации от коронавируса. Украина имеет больше всего шансов получить вакцину AstraZeneca.