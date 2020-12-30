Иран определился с компенсацией семьям погибших в авиакатастрофе украинского самолета

Вице-президент по правовым вопросам Ирана, вновь выражая соболезнования семьям погибших, сообщил, что, "выплаченная компенсация не устранит всю боль и страдания из-за авиакатастрофы".

Иран выплатит 150 тысяч долларов семьям погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Иране. Об этом сообщает IRNA.

"Согласно предложению депутата по правовым вопросам, Кабинет министров на своем заседании сегодня утвердил, что компенсация должна быть выплачена семьям погибших без какой-либо дискриминации по национальности и гражданству", – сказано в сообщении.

Вице-президент по правовым вопросам Ирана, вновь выражая соболезнования семьям погибших, сообщил, что, "выплаченная компенсация не устранит всю боль и страдания из-за авиакатастрофы".

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными, которые приняли самолет за крылатую ракету.

22 декабря иранское агентство Tasnim сообщало, что Организация гражданской авиации Ирана подготовила финальный технический отчет об авиакатастрофе самолета МАУ и передала его Украине.

В украинском МИД заявили, что по состоянию на утро 23 декабря Украина не получала финальный отчет расследования от иранской стороны.