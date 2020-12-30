Сорвать гайки. Путин подписал пакет диктаторских законов: что изменится для РФ
В РФ вводятся дополнительные запреты на проведение акций протеста, а также на разглашение данных о силовиках.
30 декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал законопроекты, которые вводят дополнительные запреты для митингов в стране и запрещают разглашать сведения касательно оперативной деятельности и личной жизни представителей силовых органов.
Российское издание mk.ru сообщило, что подписанный президентом РФ закон запрещает финансирование массовых акций из-за рубежа. Также спонсорами митингов не могут выступать лица без гражданства, иностранные агенты, граждане моложе 16 лет, анонимы, юрлицам, срок регистрации которых менее года, и незарегистрированным общественным организациям.
Организаторы акций будут обязаны предоставлять отчеты об источниках поступивших средств. Во время согласования митинга его организаторы вынуждены будут сообщать счет, на который приходят финансы. Отчет о расходах на акцию придется предоставлять в той ситуации, если на мероприятие соберется более 500 человек.
Российский Telegram-канал Ateo Breaking добавил, что подписанный Путиным документ вводит следующие новшества:
- запрещается митинговать у зданий экстренных служб;
- митинги можно будет отменять из-за угрозы ЧС;
- освещающим митинги журналистам запрещается непосредственно принимать в них участие;
- суд сможет признать митингом несколько одиночных пикетов, объединенных общим замыслом, и массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах, призванное выражать или формировать мнения и выдвигать требования.
Издание mk.ru сообщило, что второй закон, запрещающий разглашать информацию об оперативной деятельности и личной жизни сотрудников силовых структур, предусматривает возможность запретить выдавать сведения касательно судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета, ФСБ и отдельных категорий военных. Запретить выдачу информации можно будет и без прямых угроз их безопасности.
Авторы проекта закона утверждали, что в интернете начали всплывать сведения о жизни силовиков, что может отрицательно сказаться на их работе.
Напомним, в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и CNN с участием Der Spiegel сообщалось, что Навального отравили сотрудники специального подразделения Института криминалистики ФСБ. Президент России Владимир Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции заявил, что ФСБ не травила Навального, а все расследования по его отравлению связывает с деятельностью западных спецслужб.
21 декабря Навальный выпустил видео, в котором рассказал, что разговаривал с его "убийцей", с ФСБ-шником, который участвовал в операции по отравлению.
На следующий день ФСБ назвала разговор Навального с его предполагаемым отравителем "подделкой".