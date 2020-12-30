Сорвать гайки. Путин подписал пакет диктаторских законов: что изменится для РФ

В РФ вводятся дополнительные запреты на проведение акций протеста, а также на разглашение данных о силовиках.

30 декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал законопроекты, которые вводят дополнительные запреты для митингов в стране и запрещают разглашать сведения касательно оперативной деятельности и личной жизни представителей силовых органов.

Российское издание mk.ru сообщило, что подписанный президентом РФ закон запрещает финансирование массовых акций из-за рубежа. Также спонсорами митингов не могут выступать лица без гражданства, иностранные агенты, граждане моложе 16 лет, анонимы, юрлицам, срок регистрации которых менее года, и незарегистрированным общественным организациям.

Организаторы акций будут обязаны предоставлять отчеты об источниках поступивших средств. Во время согласования митинга его организаторы вынуждены будут сообщать счет, на который приходят финансы. Отчет о расходах на акцию придется предоставлять в той ситуации, если на мероприятие соберется более 500 человек.

Российский Telegram-канал Ateo Breaking добавил, что подписанный Путиным документ вводит следующие новшества:

запрещается митинговать у зданий экстренных служб;

митинги можно будет отменять из-за угрозы ЧС;

освещающим митинги журналистам запрещается непосредственно принимать в них участие;

суд сможет признать митингом несколько одиночных пикетов, объединенных общим замыслом, и массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах, призванное выражать или формировать мнения и выдвигать требования.

Издание mk.ru сообщило, что второй закон, запрещающий разглашать информацию об оперативной деятельности и личной жизни сотрудников силовых структур, предусматривает возможность запретить выдавать сведения касательно судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета, ФСБ и отдельных категорий военных. Запретить выдачу информации можно будет и без прямых угроз их безопасности.

Авторы проекта закона утверждали, что в интернете начали всплывать сведения о жизни силовиков, что может отрицательно сказаться на их работе.

Напомним, в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и CNN с участием Der Spiegel сообщалось, что Навального отравили сотрудники специального подразделения Института криминалистики ФСБ. Президент России Владимир Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции заявил, что ФСБ не травила Навального, а все расследования по его отравлению связывает с деятельностью западных спецслужб.

21 декабря Навальный выпустил видео, в котором рассказал, что разговаривал с его "убийцей", с ФСБ-шником, который участвовал в операции по отравлению.

На следующий день ФСБ назвала разговор Навального с его предполагаемым отравителем "подделкой".