В Турции задержали 267 человек перед Новым годом из-за подозрении в подготовке теракта
Спецоперация длилась 11 дней сразу в 33 провинциях страны.
Среди подозреваемых 106 граждан Турции. Остальные – иностранцы. 69 из них передали в иммиграционные органы, сообщает издание Anadolu.
Правоохранители подозревают задержанных в поддержке террористических организаций, злоупотребляющих религией. В ходе проведения операции были изъяты три винтовки, три пистолета, 776 патронов, около двух килограммов нитрата аммония, а также большое количество документов и других материалов.
В Министерстве внутренних дел предполагают, что подозреваемые готовили террористические атаки в день Нового года.
Информации о том, есть ли среди задержанных украинцы отсутствует.
Напомним, что ранее в Турции в больнице взорвался кислородный аппарат.
А по данным Международной федерации журналистов Турция стала самой опасной страной для журналистов. За год в стране задержали 235 и убили 42 журналиста.