Из-за коронавируса в Великобритании объявлен новый национальный локдаун

Всем людям власти настоятельно рекомендуют оставаться дома и покидать свое жилье только в исключительных случаях.

Со вторника, 5 января, на всей территории Великобритании вводится новый локдаун из-за роста случаев заболевания коронавирусом, в том числе его новым штаммом.

Об этом накануне объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Новый вариант вируса распространяется с пугающей скоростью. Очевидно, что необходим третий национальный локдаун", – сказал Джонсон.

Он отметил, что правительство принимает жесткие меры, чтобы побороть распространение именно нового штамма коронавируса.

"Наши коллективные усилия в борьбе с COVID-19 работали и продолжили бы работать, если бы не новый тип вируса", – сказал Джонсон, добавив, что ученые уже доказали, что новый штамм на 50-70% заразнее прежних.

Согласно нововведениям, ученики школ и студенты университетов будут переведены на дистанционное обучение до середины февраля. Экзамены в конце этого учебного года будут отменены. В Шотландии большинство школ закроются до 1 февраля.

Всем людям власти настоятельно рекомендуют оставаться дома и покидать свое жилье только в исключительных случаях – на работу, за продуктами и предметами первой необходимости. Граждане могут также выходить, чтобы получить медпомощь или для занятий спортом.

Напомним, в середине декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок в Палате общин заявил, что в стране появился новый штамм коронавируса, который распространился почти в 60 районах местного самоуправления. Ряд стран Европы закрыли сообщение с Великобританией из-за появления новой мутации коронавируса, который теперь стал заразнее. Впрочем, согласно заявлению ВОЗ, этот штамм COVID уже успел добраться как минимум до восьми стран Европы.