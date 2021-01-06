Последняя битва. Тысячи сторонников Трампа собрались в центре Вашингтона (видео)

Заседание в Конгрессе поставит точку в спорах вокруг результатов выборов президента США.

Тысячи сторонников действующего американского президента Дональда Трампа вышли на улицы Вашингтона, протестуя против результатов выборов, на которых победил демократ Джо Байден, передает The Washington Post.

В среду, 6 января в Конгрессе США должно состояться совместное заседание членов Палаты представителей и сенаторов, которые рассмотрят вопрос об окончательном утверждении результатов президентской гонки 2020 года. Им будет предложено сертифицировать победу Байдена. Заседание запланировано на 13:00 по местному времени (20:00 – по украинскому).

Еще за несколько дней до этого Трамп начал созывать своих сторонников выйти и защитить его победу. Поэтому уже во вторник в Вашингтон начали прибывать люди, поддерживающие главу Белого дома, продолжающего утверждать, что у него украли голоса. Журналисты сообщили о столкновениях, в которых несколько людей получили ножевые ранения. Полиция города приведена в полную готовность в ожидании потенциально жестких протестов. Власти попросили местных жителей в дни протестов держаться подальше от центра, а правоохранители разместили таблички с предупреждением о том, что ношение огнестрельного оружия в столице США карается законом.

Уже с самого утра центр Вашингтона заполнен людьми с флагами и плакатами в поддержку Трампа. Соответствующее видео публикуют в соцсетях.

[ + – ]

По информации СМИ, многие республиканцы, а также 10 ныне живущих бывших министров обороны и должностных лиц по выборам по всей стране заявили, что Трамп должен прекратить попытки опровергнуть результаты выборов. Однако его отказ сделать это только подбодрил сторонников президента. Сам Трамп еще 3 января намекнул, что выступит перед людьми за два часа до начала заседания в Конгрессе.

Как известно, Коллегия выборщиков ранее утвердила победу Джо Байдена 306 голосами. Трамп в свою очередь, попытался массово оспорить результаты выборов, однако все иски юридической компании президента были отклонены, причем два из них – Верховным судом.

В день сертификации в Конгрессе Трамп продолжает сыпать твитами. Так, он заявил о 4 тысяч бюллетеней, найденных в Фуллтоне.

[ + – ]

[ + – ]

Во время выступления в Джорджии президент пообещал "адскую битву", а СМИ неоднократно писали о его истериках и нежелании покидать Белый дом.