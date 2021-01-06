13 стран Евросоюза призвали помочь Украине с вакцинами от коронавируса

В ЕС считают, что для защиты своих стран от коронавируса бороться с ним надо и на территории ближайших соседей.

В первой половине 2021 года нужно дать странам Восточного партнерства "четкий и сильный" сигнал о том, что Евросоюз окажет им поддержку в получении вакцин от коронавируса. Об этом говорится в письме, адресованном Жозепу Борреллю, верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президенту Еврокомиссии, и двум профильным еврокомиссарам. Его подписали министры иностранных дел Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Швеции.

Письмо опубликовал в Twitter журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Мы считаем, что наши границы не будут в безопасности, если мы не окажем поддержку нашим ближайшим соседям ", – говорится в письме.

Его авторы написали, что поддерживают усилия Еврокомиссии по предоставлению вакцин странам Западных Балкан и убеждены, что механизм упрощенного выделения вакцин для других соседей ЕС "станет сигналом о стратегической ценности Восточного партнерства".

В Восточное партнерство ЕС входят: Украина, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан и Беларусь.

Напомним, что практически все производители уже одобренных вакцин и вакцин-кандидатов имеют контракты и предзаказы на такой объем препаратов, который они смогут произвести только за много месяцев. Но порой объемы предзаказов превышают реальные потребности стран, поэтому возможно перераспределение законтрактованных объемов.

В частности, Канада зарезервировала вакцины от коронавируса столько, что можно вакцинировать вчетверо больше людей, чем составляет население страны. Украина обратилась к представителям Канады с просьбой поделиться вакциной.

Харьковская фармацевтическая компания "Биолик" 31 декабря подала заявку в Минздрав Украины на регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник V" российского производства.