"Конец величайшего президентского срока". Трамп обещает "упорядоченную" передачу власти Байдену

Дональд Трамп заявил, что не согласен с результатами выборов, но власть передаст победителю.

Президент США Дональд Трамп пообещал "упорядоченную" передачу власти победителю президентских выборов Джо Байдену. Об этом сообщает CNN.

Такое заявление Трамп сделал после того, как Конгресс официально отдал победу Байдену на президентских выборах 2020 года. Трамп заявил, что это решение "знаменует собой конец величайшего первого срока в президентской истории".

"Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, и факт свидетельствуют в мою пользу, тем не менее, 20 января будет упорядоченная передача (власти, – ред.)", – говорится в заявлении Трампа.

"Я всегда говорил, что мы продолжим борьбу за то, чтобы учитывались только законные голоса. Хотя это означает конец величайшего первого президентского срока в истории, это только начало нашей борьбы за то чтобы сделать Америку великой", – добавил Трамп.

Отмечается, что по сути, Трамп повторил свои вчерашние заявления, которые спровоцировали его сторонников на штурм здания Капитолия.

Напомним, подсчет голосов выборщиков, который должен был закрепить окончательную и бесповоротную победу Джо Байдена на президентских выборах в США был прерван протестующими. Сторонники Трампа прорвали кордон правоохранителей и ворвались в здание Капитолия.

Позже Капитолий был снова взят под охрану и Конгресс вернулся на свои рабочие места, чтобы определить победителя президентских выборов 2020 года. Во время захвата Капитолия погибли четверо человек