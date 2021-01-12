Илон Маск за сутки потерял $13,5 млрд и лидерство в списке богатейших людей

По данным Forbes, Илон Маск уступил первое место в списке богатейших людей планеты основателю Amazon Джеффу Безосу.

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск за сутки потерял $13,5 млрд или 7,1% своего состояния. Такие данные во вторник, 12 января, приводит Forbes Real-Time.

Таким образом, на лидерскую позицию вернулся основатель Amazon Джефф Безос. Последний за сутки потерял $3,6 млрд или 1,96% состояния. Теперь оно оценивается в $182,1 млрд против $176,2 млрд у Маска.

Если доверять другому рейтингу – Bloomberg Billionaires Index – Илон Маск все же остается самым богатым человеком с состоянием в $194 млрд (-$15,6 млрд за сутки). На втором месте – Джефф Безос с состоянием в $183 млрд (-$3,65 млрд за сутки).

О том, что глава Tesla и SpaceX возглавил список богатейших людей планеты, стало известно 8 января. Это случилось в результате роста акций его компании по производству электромобилей.

Напомним, в декабре Маск написал сотрудникам Tesla: "Если посмотреть на нашу фактическую прибыли, то она очень низкая, около 1% за последний год. Инвесторы высоко оценивают нашу будущую прибыль, но если в какой-то момент они придут к выводу, что этого не произойдет, наши акции немедленно рухнут, как суфле под кувалдой".

Накануне стало известно, что возлюбленная Илона Маска – певица Граймс – заразилась коронавирусом.