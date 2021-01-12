Внук Сергея Королева ответил на слова Зеленского, назвавшего конструктора украинцем

Андрей Королев рассказал, что в данном вопросе "полностью лишен национализма".

Андрей Королев, внук конструктора Сергея Королева отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что Королев — украинский ученый. По словам Королева, его дедушку можно "абсолютно справедливо назвать и украинским, и российским ученым". Об этом он сказал в комментарии изданию "Газета.ru".

По словам Королева, "он полностью лишен национализма".

"Известно, что Сергей Павлович Королев родился в Украине, учился там, потом учился в России, поэтому его можно абсолютно справедливо назвать и украинским, и российским ученым. Я полностью лишен национализма", — сказал Андрей Королев.

По его словам, Украина является точно такой же родиной конструктора.

"У меня на этот счет нет недовольства. Более того, к нам в свое время приходила армянская делегация и говорила: "Посмотрите, ну Королев точно армянин, в нем не может не быть армянской крови", — рассказал внук конструктора.

В день 114-летия со дня рождения Сергея Королева Зеленский в своем Twitter-аккаунте назвал конструктора украинским ученым.

Глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко, комментируя ситуацию с попыткой России присвоить себе достижения ученого Сергея Королева, написал о том, что это не первый случай, когда представители РФ пытаются улучшить свой имидж за счет известных людей, рожденных на территории других стран.

На странице Украины в Twitter появился пост с напоминанием о том, что Королев, "называвший себя украинцем", родился в Житомире, вырос в Нежине и Киеве а учился в Одессе и Киеве.