В ЦРУ рассекретили сотни документов об НЛО: инопланетян так и не нашли

Всего рассекречено более 700 документов, относящихся к теме неопознанных летающих объектов. Однако исследователь, которому передали информацию, жалуется, что все они достаточно низкого качества и отредактированы.

Сотрудники ЦРУ собрали документы на диск и передали их американскому писателю Джону Гринвальду, — сообщает New York Post.

Джон Гринвальд получил документы в рамках закона о доступе к информации в США. Он ведет сайт The Black Vault, в котором публикуются новости в сфере изучения НЛО. В открытом доступе на сайте есть более 2 млн страниц, посвященных НЛО.

Писатель сетует, что из-за формата, в котором передали данные, невозможно установить действительно ли это все данные. И возможен ли вариант, что правительство США сохранили секретность некоторых записей.

"ЦРУ сделало невероятно трудным использование своих записей в разумных пределах. На мой взгляд, из-за устаревшего формата людям очень сложно просматривать документы и использовать их для каких-либо исследовательских целей", — говорит Гринвальд.

[ + – ] По мнению Гринвальда компакт-диски являются устаревшим форматом. Фото: The Black Vault

Большинство отсканированных материалов подверглись редактированию, их общее качество достаточно низкого уровня. В опубликованных документах нет ни одного файла о контакте с внеземными формами жизни или НЛО. Вместо этого в документах зафиксированы странные атмосферные явления, которые до сих пор невозможно объяснить.

В документах используют фразу "аномальные летательные аппараты", что не является синонимом к слову НЛО. Это лишь те аппараты, которые очевидцы не смогли идентифицировать.

Напомним, что ранее военные США дважды сталкивались с НЛО. Правдивость опубликованных видеозаписей подтвердили в Минобороны США.

Также Пентагон публиковал видео, на котором запечатлены неопознанные летающие объекты.

Сообщалось, что в декабре 2020 года появились новые данные о крушении НЛО в Розуэлле 70 лет назад.