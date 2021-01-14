Президент Турции вакцинировался от Сovid-19 и показал откровенные фото из процедурной

Эрдоган привился препаратом китайского производителя "Sinovac" на второй день после начала массовой вакцинации.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган привился от коронавируса Covid-19. Как сообщает информагентство "Anadolu", первую дозу вакцины "CoronaVac" китайского производства Эрдоган получил в четверг, 14 января, в городской больнице Анкары.

"Мне тоже сделали прививку", – коротко написал Эрдоган в своем недавно заведенном Telegram-канале, а спустя некоторое время добавил фото из процедурной:

Источник: Telegram / "Recep Tayyip Erdoğan"

"В рамках нашей продолжающейся успешной программы вакцинации 254 тысячи медицинских работников уже получили первую дозу вакцины. Мне тоже сделали прививку. Теперь я к ним присоединился. Надеюсь, у нас получится вакцинировать всех наших граждан в очень короткие сроки", – добавил Эрдоган подпись под сообщением со снимками.

Агентство "Anadolu" уточняет, что президенту Турции ввели первую дозу вакцины китайского производителя "Sinovac", которой за день до этого привился министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Приезд Эрдогана в Городскую больнице Анкары, а также его выход из медучреждения после проведения там вакцинации, транслировали в эфире всех турецких каналов:

[ + – ] YouTube / "Anadolu Ajansı"

Накануне вакцинации Эрдогана, 13-го января Турция приступила к первому этапу массовой вакцинации своего населения от коронавируса. Прививают граждан в местных больницах, куда по мере необходимости подвозят наборы с препаратом. По данным канала "CNN Turk", на этом этапе спасительные уколы получат медработники и лица старше 65 лет.

Отметим, что Эрдоган привился той же вакциной, 1 миллион и 913 тысяч доз которой должны поставить в Украину по договору с КНР от 30 декабря прошлого года.

Как отмечает "ТАСС", китайская вакцина CoronaVac ("Коронавак") представляет собой ослабленную версию коронавируса SARS-CoV-2. Безопасность прививки проверена в ходе доклинических испытаний на мышах и обезьянах, а также на 700 здоровых добровольцев в КНР, ранее получившие по две дозы вакцины с промежутком в две или четыре недели.

Напомним, недавно официальная Анкара отказалась закупать российскую вакцину "Спутник V", поскольку та не соответствует международному стандарту GLP.