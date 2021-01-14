"Подозрительная активность": Twitter ограничил аккаунт российской вакцины "Спутник V"

В Twitter отметили, что они "временно ограничили" работу страницы, поскольку от ее имени "выполнялись необычные действия".

14 января 2021 года представители соцсети Twitter "временно ограничили" работу официальной учетной записи российской вакцины "Спутник V". Соответствующее предупреждение можно увидеть при попытке зайти на аккаунт препарата.

"Внимание! Действие этой учетной записи временно ограничено. Вы видите это предупреждение, поскольку от имени этой учетной записи выполнялись необычные действия", — сообщается в предупреждении.

[ + – ] Twitter временно ограничил страницу "Спутника V" Фото: скриншот

Впрочем, нажав соответствующую кнопку зайти на страницу "Спутника V" все же можно. Последние твиты на ней посвящены новостям, связанным с препаратом.

Представители Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который курирует вакцину "Спутник V", сообщили агентству ТАСС, что они выясняют причины произошедшего и просят всех их подписчиков написать в администрацию соцсети с просьбой разблокировать учетную запись препарата.

"Через Twitter мы открыто делились всей информацией о вакцине и том, как она работает. Через Twitter мы предложили AstaZeneca использовать один из компонентов вакцины "Спутник V" и договорились о проведении совместных клинических исследований", — заявили в РФПИ.

Вакцина Спутник V" была разработана коллективом лаборатории клеточной микробиологии отдела медицинской микробиологии Национального Центра микробиологии и эпидемиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ под руководством доктора биологических наук, член-корреспондента РАН Д. Ю. Логунова. Она названа в честь первого советского космического спутника.

Уже 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против COVID19, а одна из его дочерей уже проверила вакцину на себе. Уже на следующий день президент Филиппин Родриго Дутерте принял предложение Москвы о поставке в его страну вакцины против коронавируса "Спутник V".

В США отказались от помощи России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.

9 декабря министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что Анкара пока не будет приобретать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". По его словам, от закупки было решено отказаться, поскольку препарат не проходил "Надлежащую лабораторную практику" – систему контроля качества препаратов "Good laboratory practice" (GLP).

14 января о готовности вакцинироваться "Спутником V" заявил Николай Азаров, премьер-министр Украины времен Виктора Януковича.